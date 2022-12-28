Дело Невзорова разобрали в суде без него самого

Журналиста обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ.

В Москве сегодня состоялось первое заседание по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении журналиста Александра Невзорова. Об этом сообщает 78.ru.

В апреле он был объявлен в международный розыск, суд заочно поместил его в СИЗО.

Слушание прошло без обвиняемого и его адвоката. Продлилось заседание недолго — вскоре оно было отложено. Следующее слушание состоится 11 января.

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