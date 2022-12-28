Смольным рассмотрен проект строительства новых куполов в Петербургской консерватории

Предполагается переустроить два внутренних двора здания и создать над ними стеклянные и металлические купола.

В Смольном одобрили разрешение на реконструкцию консерватории Римского-Корсакова. Об этом пишет piter.tv.

Проект предлагает видоизменить два внутренних двора и создать над ними стеклянные и металлические купола.

Площадь Консерватории увеличится более чем на 600 квадратных метров. Для сохранения исторических видов крыши силовые элементы заменят с деревянных на металлические. Её полный монтаж завершат к началу лета 2023 года. Сейчас строители усиливают фундамент.

Ранее стало известно, что «Красный треугольник» станет региональным памятником.