Завод приспособят под гостиницы и офисы.

Промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного канала в Петербурге собираются включить в реестр объектов культурного наследия — пишет «spbdnevnik».

28 декабря, рабочая группа рассмотрела историко-культурную экспертизу, подготовленную специалистом по промышленной архитектуре Маргаритой Штиглиц.

Включение памятника в реестр объектов культурного наследия позволит создать на месте старого завода новое социальное пространство.

Архитектурная концепция преобразования «Красного треугольника» находится в разработке.

Ранее стало известно, что в Петербурге в следующем году повысится стоимость эвакуации машин.