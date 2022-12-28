Завод приспособят под гостиницы и офисы.
Промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного канала в Петербурге собираются включить в реестр объектов культурного наследия — пишет «spbdnevnik».
28 декабря, рабочая группа рассмотрела историко-культурную экспертизу, подготовленную специалистом по промышленной архитектуре Маргаритой Штиглиц.
Включение памятника в реестр объектов культурного наследия позволит создать на месте старого завода новое социальное пространство.
Архитектурная концепция преобразования «Красного треугольника» находится в разработке.
Ранее стало известно, что в Петербурге в следующем году повысится стоимость эвакуации машин.