Петербуржец объяснил, зачем прислал фото с трупами детей для получения загранпаспорта

По информации ivbg.ru, 27 декабря петербуржец прислал фотографию с убитыми детьми из гимназии № 175 в Казани для получения загранпаспорта, поскольку у него систематически не принимали предыдущие снимки.

Через портал госуслуг в управление МВД РФ поступило заявление о выдаче заграничного паспорта на имя 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. На прикрепленной к заявлению фотографии оказались тела убитых детей со следами крови в школьном классе.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что около 10 раз не мог подать заявление на замену загранпаспорта, поскольку у него не принимали фотографии. Он выпил алкоголь, разозлился и загрузил снимок из гимназии № 175 в Казани, где в результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек, а пострадали 32.

В ответ мужчине снова сообщили, что фото не подошло.