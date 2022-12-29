В Светогорске простились с погибшим на Украине Денисом Соловьевым

В четверг, 29 декабря, в Выборгском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим на Украине Денисом Соловьевым.

Вместе с родными и близкими Дениса Соловьева отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Светогорска и официальные лица.

«Мы прощаемся с настоящим патриотом России, мужественным человеком. Он отважно сражался — за мир, за благополучие — для наших соотечественников на Донбассе», — сказал зампред комитета финансов Ленобласти Илья Нюнин.

Фото: Администрация Выборгского района

Денис Соловьев родился в 1980 году в деревне Лосево Светогорского городского поселения. Учился в местных школах, окончил колледж в Выборге.