Автомобиль влетел в ограждение на КАД, есть пострадавшие

ДТП произошло вечером 28 декабря на 94-м километре внутреннего участка КАД в Ломоносовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 31-летняя петербурженка на Toyota наехала на силовое ограждение. В результате пострадали сама женщина, ее трехлетний сын и 38-летний пассажир.

До прибытия экстренных служб женщина взяла ребенка и уехала на попутке в больницу. У мальчика диагностировали множественные переломы, в том числе костей головы. Матери также потребовалась помощь врачей. 38-летний пассажир после оказания медпомощи от госпитализации отказался.

Известно, что в этом году водитель дважды привлекалась к административной ответственности. Проводится проверка.