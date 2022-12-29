Автомобиль влетел в ограждение на КАД, есть пострадавшие

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло вечером 28 декабря на 94-м километре внутреннего участка КАД в Ломоносовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 31-летняя петербурженка на Toyota наехала на силовое ограждение. В результате пострадали сама женщина, ее трехлетний сын и 38-летний пассажир.

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Фото: 47news

До прибытия экстренных служб женщина взяла ребенка и уехала на попутке в больницу. У мальчика диагностировали множественные переломы, в том числе костей головы.  Матери также потребовалась помощь врачей. 38-летний пассажир после оказания медпомощи от госпитализации отказался.

Известно, что в этом году водитель дважды привлекалась к административной ответственности. Проводится проверка.

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28.12.2022 116
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