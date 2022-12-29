Предновогодние траты россиян оказались минимальными за пять лет

Показатели в сравнении с прошлым годом упадут на 24%.

Согласно прогнозам «Тинькофф Касса», которые имеются в распоряжении издания «Коммерсант», в течение года в России наблюдался тренд на экономное потребление, скорее всего в последние дни текущего месяца она также сохранится, таким образом предновогодние траты россиян окажутся минимальными за 5 лет.

— Тех, кто готов увеличить расходы на праздник, в этом году стало меньше, а тех, кто собирается их сократить,- больше. Данные опроса ВТБ.

30 декабря традиционно совершается наибольшее число предновогодних покупок. Согласно опросу «Тинькофф Касса», в этот день, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, число покупок у россиян может упасть на 24 процента. В последний раз траты граждан России сокращались перед Новым годом в 2019-м.