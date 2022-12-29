Компания «Мойофис» выпустит аналог почтового приложения от Microsoft

Импортнонезависимую замену представят через год.

Автором системы «Мойофис» выступит компания «Новые облачные технологии», пишет газета «Ведомости». Ответственными исполнителями станут ГК «Ай-теко» и «Росатом». Общий размер необходимых затрат оценивается в 1,1 миллиарда рублей.

Как отмечается, новая система должна будет поддерживать более 400 тысяч почтовых ящиков. По плану правительства к марту должна быть проработана техническая архитектура сервиса, к июню он должен быть испытан и выпущен. C июня по сентябрь будет идти опытно-промышленная эксплуатация почтовой системы, а к концу года её должны ввести в промышленную эксплуатацию и настроить работу технической поддержки.