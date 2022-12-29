В России на строительство медучреждений выделят 39 млрд рублей

Деньги пойдут только на крупные проекты — их стоимость должна быть не меньше 3 млрд руб.

На официальном сайте кабинета министров появилось объявление о том, что 39 млрд рублей будут выделены на строительство и улучшения медицинского комплекса. Деньги распределяются в рамках планируемой госпрограммы «Развитие здравоохранения».

В регионы большая часть средств (26,4 млрд рублей) будет выделено в 2023 году. Еще 11,8 млрд рублей поступят на счета в 2024 году, последний транш в 667 млн рублей предусмотрен в 2025 году.