В новогодние праздники в Петербурге 41 ребенок оказался в больнице

У 18 несовершеннолетних диагностировали алкогольное отравление.

Врачи призывают родителей быть более внимательными в период новогодних праздников.

С 31 декабря по 10 января 2022 года в городе пострадали более 100 несовершеннолетних — сообщает 78.ru.

41 ребёнок был госпитализирован с отравлениями. У 18 по итогам праздников диагностировали алкогольное отравление. Ещё 35 детей получили травмы различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что в Ленобласти за последние сутки выявили 86 новых случаев COVID-19.