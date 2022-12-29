В России запретили принудительный сбор биометрических данных граждан

Отказаться можно, написав заявление в МФЦ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи граждан, — сообщают «РИА Новости».

В России создается Единая биометрическая система (ЕБС) для сбора и хранения данных о гражданах. Уже в феврале 2023 года можно будет, использовав биометрию, входить на сайт «Госуслуг».

Указом президента вводится запрет на принуждение к сдаче биометрии и хранение геномной информации. Кроме того, закон запрещает использовать биометрию детей без согласия родителей.

Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме в отделениях МФЦ.

Ранее стало известно, что в Петербурге с 1 января за школьное питание родители смогут получать кэшбек.