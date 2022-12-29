Видео: в Петербурге неизвестный дважды пытался ограбить ломбард, но безуспешно

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Петербурге неизвестный мужчина дважды пытался ограбить ломбард на проспекте Науки, но оба раза уходил с пустыми руками. Вторая попытка ограбления попала на запись камеры видеонаблюдения.

Мужчина потребовал золота и денег, но сотрудница отказала, несмотря на угрозы взорвать гранату. Тогда грабитель начал рассказывать ей о мотивах своего поступка: на преступление он пошел ради больной мамы, которой диагностировали опухоль мозга. В итоге сотрудница начала плакать, и преступник попробовал ее успокоить.

Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

Вам будет интересно
Видео: в Петербурге грабитель ворвался в офис микрозаймов и ушел с фальшивыми купюрами
Ограбление микрофинансовой организации на Сенной площади в Петербурге произошло вечером 8 декабря. Мужчина в черном капюшоне зашел в помещение организации и,...
09.12.2022 238
Автор