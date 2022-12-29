Видео: в Петербурге неизвестный дважды пытался ограбить ломбард, но безуспешно

В Петербурге неизвестный мужчина дважды пытался ограбить ломбард на проспекте Науки, но оба раза уходил с пустыми руками. Вторая попытка ограбления попала на запись камеры видеонаблюдения.
Мужчина потребовал золота и денег, но сотрудница отказала, несмотря на угрозы взорвать гранату. Тогда грабитель начал рассказывать ей о мотивах своего поступка: на преступление он пошел ради больной мамы, которой диагностировали опухоль мозга. В итоге сотрудница начала плакать, и преступник попробовал ее успокоить.
Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.
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09.12.2022 238