Пользователи Reddit заявили, что не хотят вновь заразиться вирусом от китайских туристов

Пользователи Reddit отреагировали на открытие Китаем границ и возможный наплыв туристов КНР. Юзеры пишут, что боятся вновь заразиться коронавирусом.

Комментаторы пишут, что китайцы все еще являются переносчиками вируса. У почти половины пребывающих в Италию туристов КНР якобы выявляют положительный тест на COVID-19.

По словам пользователей, они «совсем не хотят» возвращения китайских путешественников. Однако другие подчеркнули, что «с нетерпением ждут их расходов».

— С COVID или без — КНР не приветствуется, — отметили европейцы.

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Также юзеры добавили, что китайцы считаются «худшими туристами из всех». И прошедшие без полчищ туристов КНР годы «были мирными».