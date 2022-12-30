Нарколог Скрябин дал советы по употреблению алкоголя на Новый год

Слабоалкогольные напитки вредны не менее, чем крепкие.

Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин рекомендовал не закусывать алкоголь сладким в ходе праздничного застолья и не его запивать газировкой, пишет РИА Новости.

Скрябин указал, что в том случае, если человек не может воздержаться от употребления алкоголя в новогоднюю ночь, то ему следует постараться запивать еду, а не закусывать алкоголь. Нарколог подчеркнул, что алкоголь не должен встать во главе новогоднего застолья.

Он также призвал помнить, что еда должна быть легкой, точно не сладкой, поскольку оно задерживает выведение алкоголя из организма. Также Скрябин рекомендовал не запивать алкоголь газированными напитками по той причине, что наличие углекислого газа увеличивает всасываемость и может дать «катастрофический эффект» с нарастанием опьянения.