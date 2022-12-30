Иностранец убил друга в спину, привез его труп в больницу и напал на врачей в Шлиссельбурге

По информации ivbg.ru, в ночь на 30 декабря в городскую больницу Шлиссельбурга двое мужчин привезли тело своего знакомого с ножевым ранением в спину.

Врачи ответили, что привезенный ими 31-летний гражданин Узбекистана уже мертв. В ответ они сначала возмущались, потом скандалили, затем напали на медицинский персонал. Первыми на помощь успели прибыть сотрудники ДПС.

Полицейские успокоили мужчин и установили, что один из них – 28-летний земляк умершего – сам виновен во всем. Он рассказал, что в поселке имени Морозова Всеволожского района ударил друга в спину ножом в ходе ссоры.