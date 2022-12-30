Фрагменты черепа и голеностопа человека нашли в сарае в Кировском районе

По информации ivbg.ru, 29 декабря в полицию Кировского района обратилась женщина и сообщила, что в сарае в садоводстве «Ольховское» она нашла останки человека.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В сарае возле дачных домов на улице Строителей криминалисты нашли кусок черепа, фрагмент голеностопа и другие кости.
Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.
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26.12.2022 633