Регоператор Ленобласти в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме

Региональный оператор Ленинградской области перейдет на усиленный режим работы во время новогодних праздников, чтобы обеспечить своевременный вывоз мусора.

Подготовлены перевозчики и мусоровозы. При необходимости будут привлекаться дополнительные единицы спецтехники из резервного парка, сообщили в пресс-службе АО «УК по обращению с отходами в Ленобласти».

О плохой работе по вывозу мусора жители могут сообщить по номеру: 8-812-207-18-18. Звонки принимаются каждый день с 9:00 до 21:00.

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Однако, вывозу мусора могут помешать неправильно припаркованные машины и несвоевременная расчистка дорог. Подобная информация будет оперативно доводиться до ответственных лиц.