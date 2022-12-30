К Новому году в центре Петербурга ограничат движение

Часть улиц перекроют, а общественный транспорт пустят в объезд.

В связи с празднованием Нового года в Петербурге с вечера 31 декабря изменится схема движения транспорта — сообщает Фонтанка.ру.

Часть улиц перекроют, а маршруты общественного транспорта будут скорректированы в соответствии с введенными изменениями.

Изменятся трассы автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 46 и 191, троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22, а также трамвая № 3.

Ранее стало известно, какие автобусные маршруты подорожают в Ленобласти с 1 января.