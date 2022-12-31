Ленинградский онкодиспансер объединяют с областной клинической больницей

Александр Дрозденко подписал постановление о присоединении онкодиспансера к Ленинградской областной клинической больнице. Это произойдет 16 января 2023 года.

По словам зампреда регионального правительства по социальным вопросам Николая Емельянова, такое решение позволит создать «уникальный» для Северо-Запада лечебно-диагностический и пациентоориентированный комплекс. Помощь в медучреждении будут оказывать по всем современным направлениям медицины.

Также объединение двух объектов здравоохранения приведет к существенной экономии затрат, рациональному использованию оборудования и повышению эффективности медперсонала.

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