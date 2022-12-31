Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с наступающим Новым годом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с наступающим 2023 годом.
Глава региона отметил, что сегодня всех нас объединяет ожидание победы, мира и возвращения наших героев. И вне зависимости от того, что ждет впереди, искренние дружба, поддержка и взаимовыручка лишними никогда не будут.
«Пусть в Новом году исполняются заветные желания, сохраняется благополучие в семьях, пусть будет много поводов для радости, а беда обходит стороной. Берегите своих близких, будьте здоровы и счастливы здесь, в Ленинградской области! С наступающим Новым годом!» — говорится в поздравлении.
Видео: vk.com/drozdenko_a
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