Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с наступающим Новым годом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с наступающим 2023 годом.

Глава региона отметил, что сегодня всех нас объединяет ожидание победы, мира и возвращения наших героев. И вне зависимости от того, что ждет впереди, искренние дружба, поддержка и взаимовыручка лишними никогда не будут.

«Пусть в Новом году исполняются заветные желания, сохраняется благополучие в семьях, пусть будет много поводов для радости, а беда обходит стороной. Берегите своих близких, будьте здоровы и счастливы здесь, в Ленинградской области! С наступающим Новым годом!» — говорится в поздравлении.

Видео: vk.com/drozdenko_a