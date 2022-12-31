С дождей начнется новый 2023 год в Ленобласти

В первый день нового 2023 года жителей Ленобласти ждет облачная погода.

По прогнозам синоптиков, 1 января, ожидаются осадки в виде дождя, на востоке с мокрым снегом: ночью умеренные, местами небольшие, днем небольшие местами умеренные.

Ветер ночью южный, юго-западный, днём юго-западный, западный умеренный, днем в прибрежных районах местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток 0…+5°C. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.