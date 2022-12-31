В Мурино достроили проблемный ЖК «Материк»

Дирекция КРТ Ленобласти завершила строительство проблемного долгостроя ЖК «Материк» в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти.
В эксплуатацию ввели секцию «ДЕЖ». Работы на объекте начались чуть менее года назад. За это время специалисты заменили кровлю, провели инженерные коммуникации, выполнили отделку и благоустроили дворы, рассказал зампред правительства Евгений Барановский.
Строительство ЖК «Материк» началось в 2016 году. Застройщик «Петрострой» сдал только секцию «АБВГ», а девять оставшихся так и не достроил. Тогда за объект взялись специалисты из дирекции КРТ. Все работы велись за счет инвестиций.
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