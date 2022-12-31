Шойгу поздравил российских военных с наступающим Новым годом

До Нового года остались считанные часы. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом.
Он отметил, в уходящем году на всех выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени. Страна встретила год в сложной военно-политической обстановке. По его словам, предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом надежд на мирное будущее.
Многие военные встретят Новый год вдали от близких и родных. Он поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм проявленные при выполнении воинского долга.
«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твёрдости духа, надёжных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!», — добавил Сергей Шойгу.
Видео: Минобороны РФ
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31.12.2022 39