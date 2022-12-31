Шойгу поздравил российских военных с наступающим Новым годом

До Нового года остались считанные часы. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом.

Он отметил, в уходящем году на всех выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени. Страна встретила год в сложной военно-политической обстановке. По его словам, предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом надежд на мирное будущее.

Многие военные встретят Новый год вдали от близких и родных. Он поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм проявленные при выполнении воинского долга.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твёрдости духа, надёжных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!», — добавил Сергей Шойгу.

Видео: Минобороны РФ