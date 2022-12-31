Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с наступающим Новым годом.
Они пожелали каждому здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе, а также быть счастливыми, смело идти вперед и созидать. И подчеркнули, что Новый год считается семейным праздником, и пожелали всем гражданам России стать одной дружной семьей.
Видео: Роскосмос
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31.12.2022 8