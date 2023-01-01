В Петербурге мужчина в канун Нового года из ревности зарезал жену

Утром 31 декабря на 13-м этаже дома на улице Дыбенко в Петербурге жильцы нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось. Погибшей оказалась 32-летняя жительница Новодвинска.
По предварительным данным, между женщиной и ее супругом произошел конфликт. Мужчина приревновал жену и несколько раз ударил ее ножом, после чего сбежал.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого — 32-летнего уроженца Перми. Известно, что ранее он был неоднократно судим.
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