С 5 января в Петербурге и Ленобласти стартует акция по утилизации елок

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Символ Нового года можно не просто выбросить на помойку, а утилизировать с умом.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, с 5 января в Петербурге и Ленобласти стартует акция «Ёлки, палки и щепа».

Суть акции заключается в ответственному отношению к утилизации символа Нового года.

Так, в городе и области будут организованы стационарные и временные пункты приема деревьев. А вот нераспроданные елочки отправятся в конюшни и питомники для животных.

Вам будет интересно
Видео: водолазы установили новогоднюю елку в главном аквариуме океанариума Петербурга
Сотрудники петербургского Океанариума решили устроить Новый год не только себе, но и подводным обитателям. Водолазы в костюмах Дедов Морозов установили новогоднюю...
31.12.2022 54
Автор