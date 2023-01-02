С 5 января в Петербурге и Ленобласти стартует акция по утилизации елок

Символ Нового года можно не просто выбросить на помойку, а утилизировать с умом.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, с 5 января в Петербурге и Ленобласти стартует акция «Ёлки, палки и щепа».

Суть акции заключается в ответственному отношению к утилизации символа Нового года.

Так, в городе и области будут организованы стационарные и временные пункты приема деревьев. А вот нераспроданные елочки отправятся в конюшни и питомники для животных.