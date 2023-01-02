С 5 января в Петербурге и Ленобласти стартует акция по утилизации елок

Символ Нового года можно не просто выбросить на помойку, а утилизировать с умом.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, с 5 января в Петербурге и Ленобласти стартует акция «Ёлки, палки и щепа».
Суть акции заключается в ответственному отношению к утилизации символа Нового года.
Так, в городе и области будут организованы стационарные и временные пункты приема деревьев. А вот нераспроданные елочки отправятся в конюшни и питомники для животных.
Вам будет интересно
Сотрудники петербургского Океанариума решили устроить Новый год не только себе, но и подводным обитателям. Водолазы в костюмах Дедов Морозов установили новогоднюю...
31.12.2022 54