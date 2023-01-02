В открытом доступе оказались данные покупателей магазина «Спортмастер»

Она не включает платёжную информацию покупателей, заверили в компании.
— 31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов «Спортмастера». В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платёжную информацию, а также учётные данные сотрудников, — сообщил ТАСС представитель ретейлера. Он добавил, что, согласно анализу, данные могут быть от 2019 года.
Компания проводит расследование и выясняет причины инцидента. По предварительным данным, утечка произошла через одного из подрядчиков компании, который имел доступ к указанной информации. Уведомление об инциденте направлено в Роскомнадзор.
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