В открытом доступе оказались данные покупателей магазина «Спортмастер»

— 31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов «Спортмастера». В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платёжную информацию, а также учётные данные сотрудников, — сообщилпредставитель ретейлера. Он добавил, что, согласно анализу, данные могут быть от 2019 года.