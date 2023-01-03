Испуганные лошади устремились в толпу на Дворцовой площади

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В telegram-канале «Центр. Новости» сообщили, что в результате инцидента с лошадьми на Дворцовой площади в Петербурге пострадали три человека, двое из которых — дети.

Отмечается, что петербуржец решил сесть на коня находящегося в упряжке. Животное испугалось и сбросило наездника.

На месте происшествия работали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.