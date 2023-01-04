Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ занимает пятое место в диптихе православных церквей мира

По словам предстоятеля РПЦ, на первенство Русская Православная Церковь не претендует.

Также патриарх Кирилл сообщил, что пятое место в диптихе РПЦ принимает со смирением. По его словам, нет позиций плохих и хороших.

Об этом предстоятель РПЦ рассказал 3 января после окончания литургии в Успенском соборе Кремля.

Патриарх Кирилл заметил, что вся православная церковь в своей совокупности в диптихе несёт благодать, а потому не соревнуется.

Вам будет интересно Дед Мороз посетит Выборг 5 января Главный зимний волшебник прибудет в город на собственном поезде. Жители и гости Выборга могут посетить праздничную программу прибытия Деда Мороза 5... 04.01.2023 52

Также он отметил, что Русская Православная Церковь будет делать всё для того, чтобы полностью восстановить общение среди поместных церквей.