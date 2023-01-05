Дед Мороз жестоко избил москвича посохом и черенком от лопаты за отказ рассказать стихотворение

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, конфликт произошел 1 января на улице Рождественской в Москве. Мужчина отказался подыграть Деду Морозу и читать для него стих, что послужило началом конфликта.

Пострадавший оказался избит посохом и черенком от лопаты, а также лишился телефона, который сказочный персонаж выкинул в сугроб. Мужчину госпитализировали.

Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы.

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23.12.2022 1395
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