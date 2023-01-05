Семья устроила кровавый ножевой бой в Волхове. Муж с женой в больнице

По информации ivbg.ru, 3 января около 09:00 в полицию сообщили о том, что в квартире дома на улице Новгородской в Волхове муж с женой дерутся на ножах.

В ходе ножевого боя мужчина попал женщине в живот, а та достала его колющим ударом в грудь. Обоих госпитализировали. Пострадавшие оказались в состоянии алкогольного опьянения. Ножи изъяты.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Зачинщиком резни, по предварительным данным, является мужчина.