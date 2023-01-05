В ночь на 6 января в Ленобласти местами до -18 °C

Автор: Сергей Агутин
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По данным ГУ МЧС, температура воздуха на территории Ленинградской области ночью 6 января составит на западе -11… -16 °C, местами -19… -22 °C. На востоке -17… -22 °C, местами -25… -28 °C, днем -8… -13 °C, местами до -18 °C.

Ночью и днем в отдельных районах небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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