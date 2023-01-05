Падчерица обвинила отчима в изнасиловании в Буграх

По информации ivbg.ru, 3 января в полицию обратилась 19-летняя жительница Санкт-Петербурга. Девушка рассказала, что ее изнасиловал 42-летний отчим в поселке Бугры Всеволожского района.
По ее словам, мужчина набросился на нее 2 января около 23:00. Изнасилование произошло в квартире дома на улице Школьная – по месту его жительства.
Подозреваемого задержали спустя 40 минут после поступления заявления. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос об уголовном деле. Ведется следствие.
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16.12.2020 34211