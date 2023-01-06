В Югре появится первая особая экономическая зона

В Ханты-Мансийском автономном округе появится первая в регионе особая экономическая зона (ОЭЗ) «Нягань». Постановление о ее создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

На территории новой ОЭЗ площадью 273 гектара будут работать предприятия по производству мебели, полимерных труб, а также кормового белка. Также в «Нягани» разместят центр обработки данных.

Ожидается, что в эти проекты будет инвестировано около 25 миллиардов рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек.