В Югре появится первая особая экономическая зона

Автор: Сергей Агутин
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В Ханты-Мансийском автономном округе появится первая в регионе особая экономическая зона (ОЭЗ) «Нягань». Постановление о ее создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

На территории новой ОЭЗ площадью 273 гектара будут работать предприятия по производству мебели, полимерных труб, а также кормового белка. Также в «Нягани» разместят центр обработки данных.

Ожидается, что в эти проекты будет инвестировано около 25 миллиардов рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек.

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05.01.2023 46
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