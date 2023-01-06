Годовалый ребенок из Ленобласти попал в реанимацию, выпив пятновыводитель

По информации ivbg.ru, 5 января в Ленинградской области госпитализировали годовалого мальчика с тяжелым отравлением химическим веществом.

По предварительным данным, около 20:25 мальчик по недосмотру родителей выпил пятновыводитель. Ребенка поместили в реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.