Годовалый ребенок умер в поезде по пути из Петербурга в Ярославль

По информации ivbg.ru, в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Ярославль, произошло ЧП – в шестом вагоне умер годовалый ребенок.
Бригаду скорой помощи вызвали на ж/д станцию «Андреево». По прибытию на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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19.08.2022 2008