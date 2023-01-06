Годовалый ребенок умер в поезде по пути из Петербурга в Ярославль

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Ярославль, произошло ЧП – в шестом вагоне умер годовалый ребенок.

Бригаду скорой помощи вызвали на ж/д станцию «Андреево». По прибытию на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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19.08.2022 2008
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