Актера «Бандитского Петербурга» госпитализировали с гематомами и травмой ноги  

Как сообщает 5-tv.ru, российский актер Максим Дрозд оказался в больнице с отеком ноги, шрамами на лице и множественными гематомами. Что именно случилось, пока неизвестно.

Максим Дрозд – российский актер театра и кино, наиболее известный по ролям в отечественных телесериалах «Бандитский Петербург», «Наружное наблюдение», «Ликвидация», «Проклятый рай», «Гаишники».