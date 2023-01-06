Актера «Бандитского Петербурга» госпитализировали с гематомами и травмой ноги  

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает 5-tv.ru, российский актер Максим Дрозд оказался в больнице с отеком ноги, шрамами на лице и множественными гематомами. Что именно случилось, пока неизвестно.

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Фото: kinopoisk.ru

Максим Дрозд – российский актер театра и кино, наиболее известный по ролям в отечественных телесериалах «Бандитский Петербург», «Наружное наблюдение», «Ликвидация», «Проклятый рай», «Гаишники».

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17.10.2022 2350
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