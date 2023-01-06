Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 6 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

В соответствие с поручением Владимира Путина и указаниями министра обороны в Объединенной группировке российских войск в районе СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

На Купянском направлении в течение суток в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе Ямполовки ДНР. Кроме того, в районах Червоной Дибровы ЛНР, Серебрянки и Григоровки ДНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ, потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Новомайорского ДНР и Дорожнянки Запорожской области было уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В районе Красного Лимана ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районах Новомихайловки, Часова Яра ДНР и Отрадокаменки Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районах Авдеевки и Рай-Александровки ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Победы ДНР уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20. В районе Орехова Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США.

Кроме того, в районах Васильцовки Харьковской области и Ивано-Дарьевки ДНР поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50. Истребительной авиацией ВКС России в районе Марьевки ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Новокраснянки, Кременной ЛНР и Заводовки Херсонской области. Кроме того, перехвачены восемь американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах Копани, Сладкой Балки и Терноватого Запорожской области.

Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено четыре минометных обстрела российских позиций. В районе Белогоровки ЛНР три артиллерийских обстрела. Из района Новопавловки Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов. Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены.