В Петербурге лжеминер угрожал взорвать метро

Полицейские проверили станции «Горьковская» и «Балтийская».
Сотрудники полиции в Петербурге проверили станции метро «Горьковская» и «Балтийская» после анонимного сообщения лжеминера — сообщает Мойка78.
4 января на электронную почту «Петербургского метрополитена» пришло письмо о готовящемся взрыве.
Полицейские проверили станции на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ. Никакой угрозы в реальности не оказалось.
Проводится проверка.
Ранее стало известно, что росгвардейцы помогли пешеходам, которых сбила машина в Петербурге.