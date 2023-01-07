В Петербурге лжеминер угрожал взорвать метро

Полицейские проверили станции «Горьковская» и «Балтийская».

Сотрудники полиции в Петербурге проверили станции метро «Горьковская» и «Балтийская» после анонимного сообщения лжеминера — сообщает Мойка78.

4 января на электронную почту «Петербургского метрополитена» пришло письмо о готовящемся взрыве.

Полицейские проверили станции на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ. Никакой угрозы в реальности не оказалось.

Проводится проверка.

Ранее стало известно, что росгвардейцы помогли пешеходам, которых сбила машина в Петербурге.