В Петербурге полиция расследует избиение школьника

Вечером 5 января правоохранители получили сообщение о происшествии.

Им поступил звонок из медучреждения: туда обратился 13-летний подросток, у которого были следы побоев.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел днем ранее в посёлке Торики. По предварительным данным, у школьника вышел конфликт с сельчанами. Выясняются другие обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что подростка насильно напоили этиловым спиртом и пытались сжечь в Петербурге.