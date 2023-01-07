За сутки в Петербурге от ковида умерло семнадцать человек

Город на Неве обогнал Москву по показателям смертности.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, Петербург обогнал Москву по суточной смертности от ковида — сообщает 78.ru.

За 24 часа в столице скончались 16 пациентов. В городе на Неве за сутки умерло на одного человека больше.

Помимо прочего за минувший день в Петербурге выявлено около трехсот новых случаев заражения. 96 человек попали в больницу, 485 пошли на поправку.

Ранее стало известно, где на 6 января зафиксированы 37 новых случаев COVID-19 в Ленобласти.