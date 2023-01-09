Ночью в небе над Ленобластью заметили лунное гало — фото

В последний день новогодних каникул жители Ленобласти заметили над регионом лунное гало.

Фотографиями с эффектным «лунным кругом» жители Ленобласти поделились в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Чаще всего явление наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. А еще гало является предвестником теплой погоды.