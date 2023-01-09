Ночью в небе над Ленобластью заметили лунное гало — фото

Автор: Александр Селиванов
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В последний день новогодних каникул жители Ленобласти заметили над регионом лунное гало.

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Источник: t.me/mike_reva_nightscapes

Фотографиями с эффектным «лунным кругом» жители Ленобласти поделились в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Чаще всего явление наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. А еще гало является предвестником теплой погоды.

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02.09.2018 3275
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