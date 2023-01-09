Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 84, 57, тр.р 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия;

км 51-53 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 629,630,634,670,672,673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 480,485,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

ТрР км 141, км 145, км 152 ограничения скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка п/ч от пыли и грязи;

км 186 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-10 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»: