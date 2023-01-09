72 тысячи километров дорог и обочин в Ленобласти очистили от снега и наледи за новогодние выходные

За праздничную неделю дорожники Ленобласти расчистили от снега и наледи 46 тысяч километров дорог и 26 тысяч километров обочин.

Техника и рабочие трудились без выходных.

Диспетчерская «Ленавтолора» за этот период приняла 123 вызова, рассказали в комитете по дорожному хозяйству региона.

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Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи также оперативный дорожный Телеграмм-канал.