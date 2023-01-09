Снег, метель и до 8 градусов мороза ожидается в Ленобласти 10 января

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 10 января, жителей Ленобласти ждет облачная погода.

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем будет снежно, местами ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы сильного.

Температура воздуха ночью: на западе -9…-14°C, на востоке -14…-19°C, днём -3…-8°C, местами на востоке -12…-14°C. На дорогах гололедица, снежный накат.

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01.01.2023 230
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