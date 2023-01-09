Снег, метель и до 8 градусов мороза ожидается в Ленобласти 10 января

Во вторник, 10 января, жителей Ленобласти ждет облачная погода.
Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем будет снежно, местами ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы сильного.
Температура воздуха ночью: на западе -9…-14°C, на востоке -14…-19°C, днём -3…-8°C, местами на востоке -12…-14°C. На дорогах гололедица, снежный накат.
Вам будет интересно
Традиционная акция «Ёлки, палки и щепа» по сбору и переработке новогодних деревьев в Петербурге и Ленобласти стартует с 5 января...
01.01.2023 230