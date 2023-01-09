Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 9 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.
На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника: более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в ДНР. Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах.
Перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов ДНР и Запорожской области.