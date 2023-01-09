Инцидент произошел посреди пробки на дороге, однако никто из окружающих не пришел на выручку пенсионеру.

Девушка сняла на камеру, как неизвестный наносит несколько ударов пожилому мужчине, пока тот сидит в салоне своей машины. Как утверждает автор ролика, до инцидента дедушка не пропустил буйного участника движения.

На перекрёстке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов дедушка на Гранте не пропустил водителя и тот его «проучил», — поделилась очевидец.

Видео оказалось в распоряжении ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Теперь пользователи сети требуют наказать дебошира, а некоторые и вовсе настроены сами найти обидчика.

«На деда руку поднимать, самое последнее дело, он наверное и женщин бьёт, удод», «Во мразеныш. А к бородатым на «Кайене» слабо так же подойти?», «Номер машины в студию», — возмутились петербуржцы.