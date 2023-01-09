В Ленобласти и Петербурге пройдут рейды по поиску пьяных водителей

Проверка водителей на дорогах региона начнется через 4 дня.

Так, рейды по поимке нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти запланированы на 13 — 16 января, а также с 28 по 30 января. Об этом стало известно порталу Online47 9 января.

Водителям напомнили, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность: штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. При повторном правонарушении россиянам уже может грозить и уголовное дело.