В прокат выйдет продолжение трилогии «О чем говорят мужчины»

Трейлер четвертой части саги появился в сети.

Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов и Максим Виторган вернутся к своим ролям в продолжении франшизы «О чем говорят мужчины». Трейлер киноленты, которая выйдет в прокат 2 февраля, публикует студия «Централ Партнершип».

Поклонники кинофраншизы уже находятся в превкушении.

«Наконец-таки», «Ну вот, 23-й (год) начинается с потрясающей новости», «Дождались!», «О, класс! Ждём!», — пишут пользователи сети в комментариях к трейлеру.

Также в фильме снялись Гарик Харламов и Дмитрий Нагиев.

Ранее выяснилось, что вторая часть фильма «Аватар» уже доступна в России в русской озвучке. Посмотреть киноленту можно в интернете.