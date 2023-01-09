Более 66 килограммов просроченных продуктов обнаружили в магазинах Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В период новогодних праздников в Ленобласти сняли с реализации более 66 килограммов некачественной мясной продукции.

Так, в Лужском районе специалисты госветслужбы обнаружили 56 кг мяса и полуфабрикатов с просроченным сроком службы и без ветеринарных сопроводительных документов. Еще 5,3 кг испорченной мясной продукции нашли в Гатчинском районе и 5,1 кг — в Выборгском.

Более 66 килограммов просроченных продуктов обнаружили в магазинах Ленобласти управление ветеринарии Ленобласти, просрочка, просроченные продукты, Ленобласть, госветслужба
Более 66 килограммов просроченных продуктов обнаружили в магазинах Ленобласти управление ветеринарии Ленобласти, просрочка, просроченные продукты, Ленобласть, госветслужба
Фото: veterinary.lenobl.ru

Вся продукция была изъята и денатурирована, то есть залита специальным раствором, который после впитывания изменяет товарный вид и позволяет избежать повторной продажи.

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12.12.2022 368
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